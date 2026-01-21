Avellino, controlli straordinari dei carabinieri: sequestri di droga e armi L’attività di controllo del territorio in provincia di Avellino proseguirà anche nei prossimi giorni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato i controlli sul territorio nelle ultime settimane, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato, in attuazione delle direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso.

Le operazioni di prevenzione e sicurezza pubblica sono state svolte sia di giorno che di notte e hanno coinvolto la Compagnia Carabinieri di Solofra, la Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria e le unità cinofile, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e le violazioni al Codice della Strada.

Posti di blocco e controlli nei comuni della provincia di Avellino

Durante i servizi di controllo sono stati predisposti numerosi posti di blocco e controlli su strada, con la verifica di centinaia di veicoli e automobilisti. Le attività hanno portato all’elevazione di diverse sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada, contribuendo a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale nei centri interessati.

Sequestro di droga e denunce a Solofra

Nel comune di Solofra, a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, due giovani del posto sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti tra cui hashish, cocaina ed eroina, oltre a strumenti per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato e i soggetti segnalati alla competente Autorità Amministrativa.

Sempre a Solofra, un giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato di un coltello a scatto di grosse dimensioni, sottoposto a sequestro.

Armi non custodite correttamente ad Aiello del Sabato

Ad Aiello del Sabato, una persona del posto è stata deferita per omessa custodia di armi, avendo detenuto una pistola e un fucile da caccia con relativo munizionamento senza rispettare le modalità previste dalla normativa vigente, seppur regolarmente registrati.

Guida in stato di ebbrezza e Foglio di Via

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, a Cesinali è stato deferito il conducente di un veicolo risultato positivo all’uso di sostanze alcoliche dopo essere uscito fuori dalla carreggiata.

A Serino, invece, un uomo proveniente dal napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine e sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito valide motivazioni circa la sua presenza sul territorio.

Appello dei Carabinieri ai cittadini

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente con le Forze dell’Ordine, segnalando al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione sospetta, soprattutto in caso di assenza prolungata dalle abitazioni.

L’attività di controllo del territorio in provincia di Avellino proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga e dei reati contro il patrimonio.