Forino, furto in una cartolibreria: "Danni enormi, siamo in ginocchio"

Momenti di forte tensione si sono verificati ieri in pieno centro a Forino, in provincia di Avellino, dove una cartolibreria è finita nel mirino dei ladri. L’attività, situata in una zona centrale del paese, ha subito danni rilevanti . A riferire quanto accaduto è stata la stessa titolare dell’esercizio commerciale, che ha affidato ai social un messaggio di forte e sentita amarezza. 

«Dopo il Covid pensavo di aver superato ogni difficoltà - ha scritto -. Il furto di ieri ha messo la cartolibreria in ginocchio. I danni sono enormi e non so se Il Cappellaio Matto continuerà a esistere». Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.

