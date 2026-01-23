Investe cani e scappa: caccia al responsabile, al setaccio la videosorveglianza Avellino, ieri l'investimento in via De Renzi: un Labrador è morto sul colpo, il Dogo è ricoverato

Tra poche ore potrebbe avere un nome e un volto la persona che ieri, in pieno centro ad Avellino, ha travolto e ucciso un cane, ferito gravemente un altro, allontanandosi senza fermarsi a prestare soccorso. Sulle sue tracce ci sono ora gli agenti della Questura di Avellino, che lo stanno cercando. Ieri mattina, in via De Renzi, l'atuomobilista ha travolto un Labrador e un Dogo Argentino mentre, insieme ai proprietari, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Per il Labrador non c'e` stato nulla da fare, il Dogo e` ricoverato in una clinica e lotta per la vita. Il Labrador, Spartacus il suo nome, viene tenuto sotto strettissima osservazione dai veterinari del centro, dove è stato trasportato in somma urgenza.

Ondata di commozione e rabbia sui social

Ondata di solidarietà sui social per il cane, che resta ricoverato e tenuto sotto strettissima osservazione. Il caso ha scatenato indignazione e rabbia, anche per le sicurezza del traffico cittadino, dove troppo spesso si marcia in auto a velocità elevata, mettendo a rischio persone e animali. Una mobilità troppo spesso caotica e poco disciplinata.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i due animali stavano attraversando sulle strisce pedonali la carreggiata legati al guinzaglio ai rispettivi padroni. Proprio nel momento in cui si sono incrociati, e` sopraggiunta l'auto che li ha travolti in pieno. L'impatto e` stato violento: il Labrador e` morto sul colpo, mentre il Dogo Argentino e` rimasto gravemente ferito ed e` stato trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria, dove e` stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e le prossime ore saranno decisive per avere un quadro charo delle sue condizioni di salute.