Sicurezza aree interne: videosorveglianza comunale a Villanova del Battista

Dopo tanti anni, Villanova del Battista potrà finalmente contare sul primo sistema di videosorveglianza comunale. Non era mai accaduto finora
Il comune è stato ammesso al finanziamento del programma operativo complementare “Legalità” 2014–2020, finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.
Il progetto, presentato nel dicembre 2024 e confermato positivamente nel luglio 2025, consentirà, per la prima volta, l’installazione di un moderno sistema di sicurezza urbana, con telecamere e lettori di targhe posizionati nei punti strategici del paese.
Un passo concreto e significativo per rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio.
Il finanziamento ottenuto ammonta a 43.000 euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori risorse comunali per completare e potenziare l’intero impianto.
"Villanova del Battista afferma con soddisfazione il sindaco Ernesto Iorizzo - rientra tra i 21 Comuni della Provincia di Avellino, su un totale di 118, ad aver ottenuto questo importante contributo. L’impianto sarà dotato di sistemi di videosorveglianza e di rilevazione targhe negli snodi più sensibili del territorio comunale.
Come sindaco di Villanova del Battista, mi ritengo profondamente soddisfatto e felice di poter affermare che, dopo tanti anni, abbiamo raggiunto un grande successo per la nostra comunità.
Un risultato frutto di impegno, visione e lavoro costante, che guarda al futuro della nostra Villanova con maggiore sicurezza e serenità.
A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell’intera comunità, rivolgo un sentito ringraziamento al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e a tutta la prefettura di Avellino per l’attenzione, la competenza e l’opportunità concessa al nostro territorio.
Un ulteriore tassello che si aggiunge all’impegno quotidiano dell’amministrazione per una Villanova più sicura, moderna e vivibile".