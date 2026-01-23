Sicurezza aree interne: videosorveglianza comunale a Villanova del Battista Dopo tanti anni di attesa e alla luce dei numerosi furti subiti in paese arriva la svolta

Dopo tanti anni, Villanova del Battista potrà finalmente contare sul primo sistema di videosorveglianza comunale. Non era mai accaduto finora

Il comune è stato ammesso al finanziamento del programma operativo complementare “Legalità” 2014–2020, finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.

Il progetto, presentato nel dicembre 2024 e confermato positivamente nel luglio 2025, consentirà, per la prima volta, l’installazione di un moderno sistema di sicurezza urbana, con telecamere e lettori di targhe posizionati nei punti strategici del paese.

Un passo concreto e significativo per rafforzare la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio.

Il finanziamento ottenuto ammonta a 43.000 euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori risorse comunali per completare e potenziare l’intero impianto.

"Villanova del Battista afferma con soddisfazione il sindaco Ernesto Iorizzo - rientra tra i 21 Comuni della Provincia di Avellino, su un totale di 118, ad aver ottenuto questo importante contributo. L’impianto sarà dotato di sistemi di videosorveglianza e di rilevazione targhe negli snodi più sensibili del territorio comunale.

Come sindaco di Villanova del Battista, mi ritengo profondamente soddisfatto e felice di poter affermare che, dopo tanti anni, abbiamo raggiunto un grande successo per la nostra comunità.

Un risultato frutto di impegno, visione e lavoro costante, che guarda al futuro della nostra Villanova con maggiore sicurezza e serenità.

A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell’intera comunità, rivolgo un sentito ringraziamento al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e a tutta la prefettura di Avellino per l’attenzione, la competenza e l’opportunità concessa al nostro territorio.

Un ulteriore tassello che si aggiunge all’impegno quotidiano dell’amministrazione per una Villanova più sicura, moderna e vivibile".