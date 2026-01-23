Avellino Basket, coach Di Carlo: "I giovani sono continuità e futuro" Evento con l'UNPLI, incontro con i ragazzi del Servizio Civile Universale

Alla Camera di Commercio il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, ha preso parte all'incontro formativo con i ragazzi del Servizio Civile Universale. L'evento è stato promosso dall'UNPLI (Unione ProLoco d’Italia) della provincia di Avellino. " giovani sono la continuità ed il futuro, ma bisogna metterli nelle condizione di capire cosa significa. È stato un incontro che spero abbia dato degli spunti di riflessione. - ha spiegato il tecnico biancoverde a margine dell'incontro - Ciò che faremo domani dipende da cosa determineremo oggi. I giovani hanno grandissime responsabilità solo per il fatto di essere giovani. La consapevolezza di questo gli permetterà di pianificare un futuro migliore e magari creare una società migliore. I ragazzi hanno bisogno alle volte di essere coccolati, quando si parla di valori ed emozioni sanno seguirti. Stamattina ho visto una partecipazione nutrita ed interessata, rubare un quarto d’ora della loro attenzione non è stato difficile, spero che gli argomenti di discussione se li possano ricordare nel lungo periodo, significherebbe che è stato un passo importante per la loro crescita".