Avellino, Crespi all'Union Brescia: "Pronto per questa sfida" Tutti i dettagli per la rosa biancoverde tra acquisti, cessioni e prestiti

Valerio Crespi vivrà la seconda parte della stagione con l'Union Brescia. L'Avellino ha ceduto l'attaccante capitolino in prestito con diritto di opzione. "La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto in questi sei mesi in biancoverde e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione": si legge nella nota diffusa dal club irpino. "Questo ambiente mi dà tanta carica. - ha affermato Crespi ai canali ufficiali dell'Union Brescia - Mi sento pronto e carico per questa nuova avventura. Sono un ragazzo socievole, spiritoso e in campo so dare tutto. Mi sento un calciatore ancora da scoprire. Posso dare tanto, i miei nuovi compagni già lo sanno. Ai tifosi del Brescia dico che Crespi è un calciatore aggressivo, buono dal punto di vista umano: queste sono le mie caratteristiche. C'è intensità in B, ma anche in C il livello si è alzato. Spero di dare ciò che serviva in termini tecnico-tattici, ma anche in termini di personalità perché mi sento cresciuto per più aspetti".

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Sassi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus), Sassi (prestito con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni dall'Atalanta)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma), Izzo (2029)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli), Mutanda (2027, in prestito alla Folgore Caratese), Crespi (2028, in prestito con diritto di opzione all'Union Brescia), Lescano (2027, prestito con obbligo di riscatto alla Salernitana)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan