Quindici, Omicidio Colalongo: Bernardo Cava fa scena muta davanti al gip Bernardo Cava avrebbe prelevato dal nascondiglio il latitante Aloia per farlo entrare in azione

di Paola Iandolo

Bernardo Cava, 51 anni, esponente dell’omonimo clan quindicese, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza.Ora si attende la convalida del fermo da parte del Gip del Tribunale di Avellino nei confronti di Cava.

L’interrogatorio di convalida si è concluso poco fa. Cava è stato arrestato ieri per le accuse di concorso nell’ omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre scorso a Scisciano. Secondo l'accusa Cava, legato agli Aloia dal 2006, avrebbe fatto da staffetta al trasferimento del killer prima dell'omicidio. Avrebbe prelevato il latitante Aloia da MUgnano del Cardinale e lo avrebbe condotto nei pressi del luogo dove era stato dato appuntamento a Ottavio Colalongo.