Avellino, sicurezza in città: controlli a piazza Kennedy Controlli in centro intorno al Parco Urbano e nelle vie del centro

Furti, reati, spaccio: super controlli ad Avellino. A piazza Kennedy questo pomeriggio più gazelle dei carabinieri hanno presidiato il perimetro del parco Urbano, per un controllo di routine, ma intensificato e dedicato nel centro città. Posti di controllo e verifiche dei militari in centro, come predisposto dal piano della prefettura che prevede costanti e periodiche verifiche e controlli tra centro e periferie, come anche nella provincia. Il piano si inserisce nel quadro complessivo delle verifiche territoriali ed interforze, dedicate anche ad azioni preventive di illeciti e crimini. Impegnati numerosi carabinieri per controlli a persone in auto e non solo. I posti di blocco sono stati dislocati in centro in aree sensibili per segnalazioni di disordini e disagi.