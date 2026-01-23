Campagna controlli fiume Sarno: sequestro e denuncia a Montoro Operazione dei carabinieri nucleo forestale di Serino e Forino

Lotta all'inquinamento ambientale in Irpinia. Prosegue la campagna di controlli dei carabinieri del fiume Sarno.

A Montoro, in provincia di Avellino i carabinieri dei nuclei forestale di Serino e Forino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, hanno ispezionato un'azienda del luogo, dedita alla manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori. L’attività di controllo, ha permesso, ai militari, di accertare che sul piazzale aziendale erano depositati 66 autoveicoli in avanzato stato di deterioramento, con all’interno rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti dall’attività di lavorazione.

Rinvenuta inoltre una vasca interrata per il convogliamento delle acque reflue di dilavamento del piazzale, in assenza di certificazione e documentazione attestante il corretto smaltimento.

I carabinieri alla fine hanno denunciato un imprenditore 50enne del posto, per gestione illecita di rifiuti speciali e sequestrato il piazzale di circa 2000 metri quadrati, 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché, la vasca interrata, utilizzata per lo smaltimento illecito delle acque reflue di dilavamento del piazzale.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.