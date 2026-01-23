Abusivismo, Gengaro: Fenestrelle ferito, al posto del Parco solo cemento" Le dichiarazioni del già Candidato sindaco PD in Comune

"Ho sempre sostenuto, senza mai essere ascoltato, che, negli ultimi anni, grazie anche all' ausilio di amministratori complici e privi di sensibilita' civica ed ambientalista, il settore urbanistica del comune di Avellino, piu' che perseguire finalita' pubbliche e' sembrato assecondare gli interessi particolari dei privati."

Questo il commento di Antonio Gengaro, referente del PD irpino ed ex candidato sindaco ad Avellino dei dem a palazzo di città, dopo il blitz.e sequestro di un cantiere della Procura in via Zigarelli.

"Non credo che le pratiche favorevoli alla speculazione edilizia ed agli abusi abbiano migliorato la citta' nelle sue architetture e nella sua vivibilita' complessiva. Purtroppo, dalla cattiva edilizia, difficilmente, si torna indietro- spiega Gengaro -. Il Fenestrelle doveva diventare un parco, di fatto, si e' trasformato in una lottizzazione. Come si restituira' alla comunita' il polmone verde della citta' giardino? Bisogna sperare nella magistratura per far rispettare le regole in una piccola citta' ? E gli amministratori pubblici e l' apparato burocratico cosa hanno fatto, fin ora, per far rispettare il P.U.C. e le norme urbanistiche? La citta' e' , irrimediabilmente, ferita, qualcuno paghera' per tutto questo?