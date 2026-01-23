Servizio raccolta escrementi cani ad Ariano: ogni volta la stessa storia I cestini che puntualmente si riempiono e nessuno provvede a svuotarli

Per la verità ci siamo stancati anche noi ciclicamente ogni mese e forse anche meno a denunciare la stessa storia.

Il mancato svuotamento dei cestini per la raccolta degli escrementi di animali. La foto è stata scattata da cittadino in via Maddalena, all'ingresso dell'eliporto, accanto alla storica fontana e nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Odori nauseabondi attenuati fortunatamente dal freddo questa volta rispetto all'estate. Ma cambia ben poco. Dai contenitori le bustine traboccano. Ne sono tantissime e questo vuol dire che i possessori di cani non sono poi alla fine così incivili. Rispettano le regole e il decoro urbano. Cosa che non fa invece chi dovrebbe svolgere un normale servizio, sistematico senza essere ogni volta sollecitato da nessuno.

E non è colpa neppure di chi amministra una città, perchè sono gli uffici e gli stessi addetti ad un servizio del genere che dovrebbero vigilare, monitorare la situazione e disporre la raccolta, svuotamento e anche lavaggio, così come avviene nei vari servizi effettuati da Irpiniambiente. Società che non con conosce pause anche nei giorni festivi.

Ed allora, come mai solo questa raccolta si inceppa puntualmente a tal punto da dover elemosinare ogni volta un intervento? Ci auguriamo di non doverci occupare più in futuro di questa segnalazione, ma nutriamo forti dubbio.