Muore improvvisamente a 19 anni, Cassano a lutto per la tragedia di Rebecca

Cassano Irpino in lutto per la scomparsa di Rebecca: aveva solo 19 anni. "Una vita spezzata all’improvviso e un dolore indicibile. A 19 anni bisogna sorridere e sognare. Non ci sono parole da spendere.Ciao Rebecca. Ora sei tu la stella che continuerà a farci sognare.". Scrive il sindaco Salvatore Vecchia riportando sui social il dolore condiviso in Alta Irpinia. La giovane, originaria di una famiglia napoletana residente da anni nel paese , è stata stroncata da un improvviso infarto. Il cordoglio del sindaco Salvatore Vecchia e dell’intera comunità racconta lo strazio di una morte improvvisa e straziante. Una vita spezzata all’improvviso, un dolore che lascia senza parole. Cassano Irpino è sotto shock . La sua famiglia, originaria di Napoli, vive a Cassano Irpino da oltre vent’anni, perfettamente integrata nel tessuto sociale del paese. Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzare il sorriso e la dolcezza di Rebecca.