Nuova protesta dei trattori ad Avellino: "No al Mercosur" I rappresentanti: "È l'anno del Made in Italy e, invece, non lo tuteliamo"

Nuova protesta dei trattori ad Avellino. "No all'accordo UE-Mercosur": è quanto ribadito dal Comitato Agricoltori Avellinesi MVS nel centro cittadino. "Come agricoltori diciamo no al Mercosur perché i prodotti del Sud America non sono controllati come i nostri. Noi siamo sottoposti a regole molto severe. Noi siamo favorevoli all'importazione di prodotti, però devono essere controllati come i nostri. - ha spiegato Roberto Lauro, rappresentante del Comitato Agricoltori Avellinesi - Protestiamo anche per il consumatore. Il rischio è perdere il made in Italy. È l'anno del Made in Italy e, invece, non lo tuteliamo. Stiamo facendo di tutto per importare prodotti dall'estero".

"Situazione di non ritorno per il comparto agricolo"

"Oggi il comparto agricolo si trova in una situazione di non ritorno, perché purtroppo non siamo più tutelati da nessuna istituzione. - ha aggiunto Renzo Abbondandolo, presidente dell’Unione Italiana agricoltori (Uniagri) - C'è l'ingresso di questi prodotti esteri che stanno abbassando notevolmente il valore dei prodotti che le aziende producono sul territorio e nell'intero Paese. Non avendo quella forbice di costi che ci permette di competere, molte aziende si trovano soffocate. Non hanno i mezzi per portare avanti le loro attività, senza finanziamenti".