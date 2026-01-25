Frana Nuova Zelanda, Don Antonio: "Comunità unita per pregare per Sharon" Il parroco di Picarelli: preghiamo per Sharon e per la sua famiglia, serve silenzio e preghiera

"Tutta la comunità è stretta attorno alla famiglia Maccanico in questo momento difficile. La loro sofferenza ci ha coinvolti tutti. In momenti come questi, dobbiamo cercare di mantenere viva la fiducia nella parola di Dio, nella fede e nella preghiera». Così il parroco della frazione Picarelli, don Antonio Dente, stamane ha officiato la messa invitato i fedeli a rimanere raccolti in religioso silenzio e preghiera.

La comunità di Picarelli è unita in preghiera. La piccola frazione di Avellino si è stretta in questi 4 giorni di angoscia attorno alla famiglia Maccanico"Quella di Sharon è una famiglia molto presente e sempre disponibile. La loro sofferenza ci ha coinvolti tutti. Dobbiamo continuare a pregare, uniti e consapevoli che la fiducia nella parola di Dio resta il primo straordinario miracolo che la nostra fede realizza ogni giorno. E' inutile negarlo, con il passare del tempo, la preoccupazione cresce e diventa sempre più difficile mantenere la speranza - evidenzia il sacerdote . In momenti come questi, dobbiamo cercare di mantenere viva la fiducia. E' in momenti come questi che ci scopriamo ancora più fragili e disarmati. Ma la solidarietà che abbiamo vissuto è stata profonda, autentica e sentita. Sono queste le vere forze della nostra fede".