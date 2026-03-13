Il video della rissa tra famiglie nomadi ad Avellino, grave un 49enne Una persona è stata individuata e sottoposta a fermo di polizia

Un 49enne è in gravi condizioni all'ospedale "Moscati" di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di Contrada Quattrograna nella tarda serata di ieri tra due famiglie di etnia rom. Coinvolte una ventina di persone di entrambi i nuclei familiari, tra cui molte donne, che occupano gli alloggi costruiti nel post terremoto.

La rissa è continuata nei locali del pronto soccorso quando si è appreso del peggioramento delle condizioni dell'uomo, che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per un grave trauma cranico. Sarebbe stato colpito con una mazza da baseball. È stato fatto uso di spray al peperoncino. I vigilantes hanno provato a contenere la situazione, senza riuscirci. Solo l'intervento degli agenti della Questura di Avellino ha riportato l'ordine. Una persona è stata individuata e sottoposta a fermo di polizia.