Ariano, Franza:"Rione dopo rione, stiamo riqualificando i parchetti della città" "Inciviltà e incuria potrebbero vanificare le nostre azioni, diventiamo custodi dei nostri luoghi"

"Rione dopo rione, stiamo riqualificando i parchetti della città. Arredi, verde curato, illuminazione e interventi mirati per restituire a questi spazi la dignità che meritano".

Lo afferma il sindaco Enrico Franza che aggiunge:

"Sono luoghi di incontro per chi li vive ogni giorno: famiglie, anziani e bambini. Purtroppo, ci segnalano che, a volte, atti di inciviltà e incuria potrebbero vanificare le nostre azioni, ma i nostri dipendenti comunali sono presenti ovunque e, come possono, ci incoraggiano a responsabilizzarci. Diventiamo noi i custodi dei nostri luoghi.

Per i parchetti di Rione Rodegher e San Pietro - conclude Franza - mancano ancora alcuni elementi da installare, ma i lavori sono in fase di completamento".

A breve è prevista l'inaugurazione dell'area riqualificata nel rione Martiri, in via Villa Caracciolo, la seconda nello stesso quartiere dopo via Vinciguerra in zona Perazzo.