Tour acqua letteraria: dialoghi, scienza e cultura sulla risorsa che unisce Sala convegni alto calore servizi ad Avallino, giovedì 19 marzo 2026

Tour acqua letteraria. Dialoghi, scienza e cultura sulla risorsa che unisce. Sos tenibilmente. Sala convegni dell'alto calore servizi ad Avallino, il prossimo giovedì 19 marzo con inizio alle ore 9.00.

Apertura del convegno moderato da Giovanni Perillo Università degli studi di Napoli Parthenope:

• Dott.sa Giuliana Perrotta - Commissario Prefettizio Comune di Avellino

• Prof.ssa Alfonsina De Felice - Amministratore Unico Alto Calore Servizi S.p.A.

• Dott. Beniamino Palmieri - Coordinatore dell’Ambito Distrettuale Irpino - Ente Idrico Campano

• Avv. Luigi Stefano Sorvino - Direttore Generale ARPAC

• Dott. Giovanni Marcello – Direttore Generale - Ente Idrico Campano

09.30 - Interventi:

• Prof. Rosario Mazzola – Presidente Fondazione Utilitatis

La pianificazione delle risorse idriche al tempo del cambiamento climatico

• Dott. Andrea Marinaro - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Le pressioni sull’acqua e i relativi impatti nella configurazione del Piano di Gestione delle Acque e le ripercussioni sul sistema salute

• Ing. Andrea Palomba - Direttore Generale Alto Calore Servizi S.p.A.

La sostenibilità del servizio idrico integrato nell’Ambito Distrettuale Irpinia - Sannio

• Dott.ssa Rosa Rita Vardaro - Responsabile Area Analitica del Dipartimento Provinciale di Avellino ARPAC

Acqua sicura: l'impegno di Arpac a tutela della risorsa e del cittadino

• Dott. Mauro Cosentino – Esperto qualificato per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua

Il ruolo di Regione ed Asl nelle attività di controllo delle acque destinate al consumo umano

• Dott.ssa Marilena Insolvibile – ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità

Approccio olistico alla sostenibilità della risorsa idrica

12.00 - Interventi

• Prof.re Marco Guida – Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Biologia - Presidente della Società dei Naturalisti in Napoli - Consigliere dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise

L’igiene e le acque destinate al consumo umano

• Prof.re Marco Trifuoggi – Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento delle Scienze Chimiche

Inquinanti emergenti nelle acque potabili

• Prof.re Carlo Iannello – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e

Farmaceutiche (DISTABiF)

Acqua Bene Comune

• Dott.ssa Adele Cianciulli - Food Technologist e Responsabile qualità e sicurezza alimentare Pastificio Guido Ferrara S.p.a.

Viaggio nella sicurezza dell'acqua destinata al processo produttivo: l'esempio del Pastificio Ferrara

• Dott.ssa Chiara Zanichelli – Direttore di laboratorio e Responsabile della Qualità Istituto Diagnostico Varelli S.r.l. – Laboratorio Ambientale

L’importanza della qualità del dato in un laboratorio ambientale

13.30 - Discussione e fine lavori