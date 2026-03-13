Ariano: parco giochi avvolto da erbacce nel rione San Pietro Emilio Monaco: "Bene la riqualificazione dei quartieri, ma qui siamo troppo abbandonati"

Da un lato la riqualificazione dei rioni, manca poco all'inaugurazione di un'altra area rimessa in sesto, in via Villa Caracciolo di fronte alla scuola Lusi (Leggi qui), dall'altro la mancanza di manutenzione che purtroppo è la causa di tanti problemi e disagi e che vede coinvolti tutti gli enti, nessuno escluso.

La segnalazione ci arriva da rione San Pietro da parte di Emilio Monaco, ex preside in pensione, scrittore, già amministratore della città in qualità di consigliere comunale e assessore, da anni in prima linea in maniera propositiva allo scopo di migliorare ogni aspetto della sua comunità.

Monaco, lamenta la presenza di erbacce, da noi confermata nel parco giochi per bambini, mura pericolanti lungo la strada, asfalto precario e ringhiere fatiscenti.

Per non parlare dei furbetti che per baypassare il traffico caotico della statale 90 delle puglie, sfrecciano nel quartiere incuranti di persone anziane e bambini. In sintesi un rione che necessiterebbe di maggiore attenzione, anche in segno di rispetto al santo patrono Ottone Frangipane che qui, nel piccolo romitorio, anch'esso in condizioni non di certo brillanti ha soggiornato nel suo passaggio da eremita.