Avellino, accesso all'impianto sportivo Campo Coni: il comune cambia le regole Per accedere serve una tessera annua da cinquanta euro per poter fare sport

di Paola Iandolo

Ingresso al Campo Coni si cambia. Il Comune di Avellino ha adottato il nuovo regolamento per la fruizione del Campo Coni: occorre una tessera da 50 euro all’anno per i privati cittadini e sconti per le associazioni sportive; divieto di giocare a pallone e di fare sport indossando cuffiette o auricolari. Queste alcune delle novità introdotte con il nuovo regolamento, pubblicato ieri ufficialmente all’albo pretorio del Comune. Ne pubblichiamo qui di seguito le parti più rilevanti:

Utilizzo docce e spogliatoi

“Il Regolamento disciplina l’utilizzo dell’impianto sportivo Campo Coni al fine di garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e la pratica, principalmente, della disciplina sportiva dell’atletica leggera e/o quelle ad essa strettamente connesse. L’impianto sportivo è composto da: a) Locali spogliatoi e docce, n. 2 locali deposito attrezzature per gare già in uso alla Fidal situati al di sotto ed al centro della tribuna degli spettatori, già utilizzati dalla Fidal quale deposito attrezzature, ed il campo di atletica leggera, con annesse pista e pedane, comprendente tutto quanto delimitato dalla cancellata di recinzione che lo separa dall’anello in selciato; b) Anello in selciato ed asfalto, concentrico ed esterno alla pista di atletica di cui al punto a) tribuna spettatori con i due servizi igienici ad uso pubblico situati al di sotto ed alle estremità della stessa, ed un campo polivalente scoperto con superficie in asfalto, area di accesso in asfalto prospiciente il cancello di ingresso lato Via Tagliamento c) Tendostruttura e prospiciente superficie scoperta in asfalto adibita a campo polivalente, con accesso autonomo su Via Tagliamento, la cui disciplina autorizzativa è rimandata al diverso regolamento per la concessione in uso delle strutture sportive del territorio comunale”.

I divieti

“La struttura del Campo Coni è destinata allo svolgimento delle attività e discipline di atletica leggera ed a questa strettamente connesse, secondo le seguenti definizioni. Rientrano nell’attività agonistica le attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal Coni; ivi comprese quelle destinate all’attività giovanile ai fini dell’avviamento alla pratica sportiva organizzate dagli enti e società sportive di cui sopra. Rientrano nell’attività scolastica e didattica, le attività facenti parte della offerta formativa ordinaria degli istituti scolastici della città e provincia di ogni ordine e grado. Rientrano nell’ambito dell’attività saltuaria, ricreativa e del tempo libero quella svolta liberamente e autonomamente dai privati, nonché quelle svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali”. “L’impianto sportivo potrà essere utilizzato da 1) Società sportive, Associazioni, Federazioni, Enti di promozione sportiva e da tutti i cittadini che singolarmente vorranno praticare attività sportive di atletica leggera; 2) Il Comune riconosce un privilegio preferenziale per l’assegnazione, in favore del Comitato Provinciale Fidal, di enti di rilievo nazionale e delle Associazioni/Società che svolgano attività di pratica e promozione dell’atletica leggera e che non abbiano scopo di lucro”.

Accesso all'impianto

“L’accesso e la fruibilità della struttura resta così regolato: 1. Il campo di atletica è destinato alle attività agonistiche e non saltuaria o per il tempo libero, e di conseguenza all’utilizzo da parte della Fidal, nonché di tesserati ed atleti regolarmente iscritti a società di atletica leggera.., 2. Le aree dell’anello in selciato e le aree limitrofe sono destinate alle attività saltuarie e di conseguenza al libero utilizzo da parte di cittadini, singoli e/o associati, atleti tesserati agonisti e non; 3. Le aree esterne al campo di atletica, come la tendostruttura sono disciplinate da un ulteriore regolamento comunale”. “L’accesso all’impianto sportivo da parte dei singoli cittadini non iscritti né affiliati ad alcuna società e/o ente di promozione, è subordinato al rilascio di un tesserino di autorizzazione, da parte del Comune di Avellino, a seguito di presentazione di domanda individuale previa consegna di certificato di buona salute o idoneità medico-sportiva, secondo la normativa vigente… Ai fini del rilascio del tesserino di autorizzazione per l’accesso, occorrerà procedere ai seguenti adempimenti:- singolo cittadino versamento di 50 euro annuali in favore del Comune di Avellino… Per le richieste cumulative, minimo numero 3 persone dello stesso nucleo familiare, è previsto il

versamento di 100 euro annuali… I cittadini di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 70 anni sono esonerati dal pagamento… I diversamente abili e gli invalidi civili (con invalidità certificata pari almeno al 75%) previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la loro condizione, sono esonerati dal pagamento”.

Orari di apertura

L’orario di apertura dell’impianto, per i giorni in cui non vi sono allenamenti o gare: dalle 7 alle 21 dal lunedì alla domenica. Dal primo novembre al 28 febbraio di ogni anno e limitatamente ai giorni del sabato e domenica, l’orario di chiusura dell’impianto è fissato alle 19. “Durante gli orari di apertura dell’impianto saranno regolarmente funzionanti gli spogliatoi, i bagni e le docce. Il personale dell’Ente in servizio presso le strutture per l’orario di utilizzo che si prolungasse oltre l’ordinario, sarà retribuito dall’utilizzatore”. “E‘ fatto assoluto divieto di introdurre, all‘interno dell‘impianto, carrozzine, passeggini, biciclette, ciclomotori, motocicli, macchine elettriche o altri mezzi di locomozione di qualsiasi natura, fatta eccezione per i presidi medici necessari alla ordinaria deambulazione. E‘ fatto ulteriore assoluto divieto di giocare con palloni e di far accedere animali domestici e/o da passeggio… E’ fatto assoluto divieto di stazionare e allenarsi a torso nudo, nonché assumere atteggiamenti, indossare indumenti e/o utilizzare un gergo volgare che possa ledere il pubblico pudore… Non è permesso, per motivi di sicurezza, l’uso in pista e nel campo di auricolari o cuffie sonore… E’ fatto assoluto divieto di usare il pallone (calcio, rugby) sulla pista, sulle pedane e sul manto erboso”.

Concessione d'uso

“La struttura potrà essere concessa, per l’organizzazione di gare e manifestazioni sportive… La richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data prevista…. Per l’utilizzo dell’impianto per manifestazioni sportive è previsto il seguente pagamento anticipato: 200 euro per le manifestazioni nazionali e/o interregionali;- 150 euro per le manifestazioni regionali; 50 euro per le manifestazioni provinciali… L’utilizzo dell’impianto sportivo può essere concesso anche alle scuole di Avellino di ogni ordine e grado, che saranno tenute al versamento di un contributo annuo pari a 150 euro… L‘utilizzo dell‘impianto da parte di singoli e/o associati ai fini della preparazione atletica finalizzata alla partecipazione a concorsi e/o selezioni di qualsivoglia natura, pubblici e/o privati, che viene svolta anche mediante l‘ausilio di appositi istruttori, è subordinato al pagamento dei seguenti importi: 200 euro mensili, oltre 50 euro a titolo di deposito cauzionale”.

Previsti controlli e ispezioni

“Il Comune di Avellino può, in qualsiasi momento, accedere all’ impianto sportivo con personale autorizzato e chiedere l’esibizione della necessaria documentazione prevista dal regolamento vigente… Il Comune di Avellino si riserva di delegare, con idonea convenzione, a Federazioni sportive riconosciute di rilievo nazionale, l’attività di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, con specifico riferimento all’accesso ed utilizzo dell’anello interno e relative aree destinato a pista di atletica leggera. La convenzione disciplinerà i relativi diritti ed obblighi derivanti dalla delega di attività, che in ogni caso dovrà essere svolta a titolo gratuito dalla designanda Federazione, alla quale sarà assegnata una idonea sede all’interna dell’impianto del Campo Coni”.