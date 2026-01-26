Sharon scomparsa nel fango, la speranza che resiste: "Aspettiamo" Il post dello zio Renato Maccanico sui social: aspettiamo, c'è ancora un pò di speranza

"Aspettiamo .. C'è ancora un po di speranza". Con un messaggio sui social lo zio di Sharon Maccanico, 15enne di Avellino dispersa nella frana in Nuova Zelanda, racconta le ore di attesa e speranza della famiglia della giovanissima promessa dell'Hip Hop originaria di Picarelli. E proprio la comunità di Picarelli, dove vivono i parenti di Sharon, si stringono intorno a papà Carmine in queste ore tragiche di attesa. Cinque giorni fa il dramma di Sharon sparita nel fango di Mount Maunganui. il dolore muto di Picarelli e del territorio di Capriglia, dove vivono altri parenti è assordante.

Ondata di solidarietà sui social

Sui social, in una specie di guerra invisibile contro il silenzio, qualcuno scrive: "Forza Sharon", come se la forza fosse qualcosa che si può inviare con un clic. "Le mie preghiere sono tutte per te", scrive Marilena. Antonella aggiunge: "Gesù, fai che anche la piccola Sharon possa tornare presto tra le braccia della sua famiglia". Si spera perché è tutto quello che resta.

Le origini di Sharon

La famiglia di Sharon è originaria di Picarelli, frazione di Avellino. I genitori sono si sono poi trasferiti in Nuova Zelanda, ad Auckland, per lavoro, ma lei negli anni è tornata spesso a Picarelli a trovare parenti e amici. Una ragazza definita da tutti eccezionale, campionessa di hip hop con tanti sogni di futuro anche in campo sportivo. Il college di Sharon aveva annunciato sui social la sua morte, notizia smentita dalla famiglia in contatto quotidiano con la Farnesina. Le ricerche proseguono.

Il sindaco di Capriglia Irpina, Picariello

Anche a Capriglia si prega e si spera. Altri parenti di Sharon vivono in paese. "Come padre e amministratore voglio comunicare tutta la nostra vicinanza ai familiari in queste ore tragiche. Spiega il sindaco -. Ci auguriamo tutti possa avvenire il miracolo".