Nuova Zelanda, la tragedia di Sharon: il dolore di Picarelli: "Siamo straziati" Strazio a Picarelli ad Avellino dove vivono i parenti della 15enne

Tragedia in Nuova Zelanda, dopo sette giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Sharon Maccanico la 15enne scomparsa nella frana, che ha travolto l'area campeggio in cui era in vacanza, lo scorso giovedì.

Squadre specializzate e identificazione ufficiale

Il corpo è stato recuperato dalle squadre specializzate della polizia neozelandese, supportate da unità cinofile e operatori addestrati alla ricerca in zone instabili.

L’identificazione è stata confermata dalle autorità locali dopo gli accertamenti medico-legali, insieme a patologi e odontoiatri forensi.

Nelle scorse ore proprio la comunità di picarelli, frazione di Avellino di origine della ragazza si era mobilitata per una raccolta fondi per sostenere i familiari nel viaggio e nelle ricerche sul posto . Dolore che si aggiunge a dolore nella frazione alle porte di Avellino che si era raccolta in silenzio e preghiere perché avvenisse il miracolo e Sharon fosse ritrovata in vita .