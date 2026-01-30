Identificato il corpo di Sharon, Picarelli in lacrime: Ora danza con gli angeli Il dramma della 15enne di Picarelli: la salma sarà restituita ai familiari

È stato identificato ufficialmente il corpo di Sharon Maccanico. È la quarta vittima identificata della frana avvenuta in Nuova Zelanda, che ha travolto il campeggio a Mount Maunganui Beachside Holiday Park e ucciso sei persone 8 giorni fa. È terminato, dunque, il procedimento di identificazione confermando che il corpo recuperato nelle scorse ore appartiene alla quindicenne avellinese. Il suo corpo è stato recuperato il 28 gennaio e poi esaminato. E' servito tempo per avere le conferme ufficiali, ma lo strazio era già arrivato ieri per la famiglia Maccanico. "Una notizia che ci ha devastato - racconta Gianluca D'Alessandro -. Tutti noi di Picarelli siamo legati alla famiglia Maccanico. Io personalmente sono cresciuto con loro. Sono nato e cresciuto a Picarelli e vivere questo lutto è un colpo tragico per ogni famiglia . Preghiamo per la piccola Sharon, prego perchè i genitori riescano ad andare avanti. La vita gli ha riservato una ferita dolorisissima, dico ai genitori di Sharon che li abbraccio fortissimo. Caro Amico Carmine ti vogliamo bene, la tua terra d'origine ti è vicina nel momento più tragico della sua esistenza".