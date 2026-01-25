Dimensionamento scolastico, la Lega porta a Valditara il "caso" Ariano Grande, Santoro e Galasso a colloquio con il ministro dell'Istruzione

Ieri a Rivisondoli, si sono incontrati i militanti della Lega con ministri e segreteri di partito.

"La delegazione provinciale, dietro sollecitazione dei militanti storici Marica Grande e Pasqualino Santoro, indirizzati da Maria Sabina Galasso, viceprovveditore e esponente di partito, ha sopposto al ministro Valditara il problema del dimensionamento scolastico che rappresenta l'ennesimo scippo dell'incapacità politica di un'amministrazione che finalmente volge a termine. Nelle prossime ore - si legge nella nota del Carroccio - confidiamo di bloccare una decisione alquanto scellerata, che colpisce un liceo che ha 800 anni. Nell'occasione, abbiamo appreso della presenza del sindaco Franza durante la prima giornata dedicata agli "amministratori del partito", per sollecitare altre questioni".