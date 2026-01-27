Sharon, la speranza che resiste: Picarelli si mobilita per la famiglia Scatta l'iniziativa per sostenere ricerche e parenti della 15enne scomparsa dopo la frana

La speranza che resiste, la comunità che si ritrova riunita nel desiderio di vedere Sharon tornare a casa, sana e salva. A distanza di sei giorni Sharon Maccanico, la 15enne di Avellino, è ancora dispersa in Nuova Zelanda, dopo che una frana ha travolto il campeggio dove si trovava. La comunità di Picarelli dove vivono i parenti di Sharon ha deciso di mobilitarsi, per dare sostegno concreto ai suoi familiari. La Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli, la Pro Loco Picarelli – Sezione Battenti Picarelli Starze, il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività hanno lanciato un appello. Poche parole: non perdiamo la speranza. E così è partita una raccolta fondi, per sostenere la famiglia nelle spese di viaggio, nella logistica, in eventuali ricerche private.

"Chi vuole può versare un contributo con bonifico intestato a Parrocchia SS.mo Salvatore. IBAN: IT32 B076 0115 1000 0003 6183 812 Causale: Pro ricerca Sharon dispersa in Nuova Zelanda". Si legge ne post diventato virale in poche ore.