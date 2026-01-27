Avellino: lavori di rifacimento del manto stradale in via Guido Dorso Lavori notturni a partire da giovedì a sabato

L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:00, saranno eseguiti interventi conclusivi di fresatura e successiva posa del nuovo manto di asfalto in via Guido Dorso.

I lavori interesseranno in particolare il tratto di strada compreso tra la rotatoria di Viale Italia, via Guido Dorso, l’ingresso di via Masucci e l’incrocio con via Roma.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, si invita la popolazione a rispettare quanto disposto dall’Ordinanza n. 768/2025 del 27/12/2025, già emessa, che prevede il divieto di sosta con zona rimozione nelle aree interessate dai lavori. L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi arrecati e confida nella collaborazione dei cittadini. I lavori saranno eseguiti fatte salve eventuali avverse condizioni meteorologiche.