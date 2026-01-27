Monteforte, nuova allerta meteo: chiusi parchi e cimitero per domani Il primo cittadino invita tutti alla collaborazione per superare la fase di maltempo

di Paola Iandolo

A seguito dell’avviso regionale di allerta meteo per forti raffiche di vento, il sindaco, Fabio Siricio ha firmato l'ordinanza con cui si dispone - per domani mercoledì 28 gennaio - dalle ore 00:00 alle ore 23:59 la chiusura di tutti i parchi pubblici e del cimitero comunale. Il provvedimento è stato adottato per garantire la pubblica e privata incolumità, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste dalla Protezione Civile e confermate dalla Prefettura di Avellino.

Si invita tutta la cittadinanza a: prestare la massima attenzione nei pressi di alberi, pali, strutture verticali e cartellonistica, evitare spostamenti non necessari in caso di vento forte, , mettere in sicurezza vasi, tende, coperture e oggetti sui balconi e terrazzi, segnalare situazioni di pericolo ai numeri di emergenza 112, 113, 115

Il Comando di Polizia Locale e i settori comunali competenti sono già attivi per il monitoraggio del territorio e per garantire la viabilità e la sicurezza. La collaborazione di tutti è fondamentale per superare in sicurezza questa fase di maltempo ha sottolineato il primo cittadino di Monteforte Irpino.