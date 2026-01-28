Avellino, crollo nel centro storico: cede solaio in via Trinità L'altra sera un solaio ha ceduto in uno storico edificio

Crollo in via Trinità, ad Avellino, paura nel centro storico. Transenne e messa in sicurezza sono state tempestivamente sistemate, l'altra sera, per il cedimento di un solaio in pieno centro antico. Il Comune è intervenuto subito, l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano feriti. Il palazzo da anni rappresenta un caso in centro città, al centro di una lunga ed annosa vicenda era stato più volte oggetto di verifiche.

Tre giorni fa il crollo a Forino di Palazzo Leoni

Tre giorni addietro, a Forino, nel centro storico, in via Guglielmo Marconi, una vecchia abitazione è venuta giù. A cadere al suolo Palazzo Leoni, storico edificio di rappresentanza del comune guidato da Antonio Olivieri. Anche in quel caso solo nessun fortuno, grazie alla buona sorte. I detriti hanno invaso anche la strada sottostante e sono servite ore per la messa in sicurezza e verifiche. Il sindaco stesso ha spiegato: "abbiamo sfiorato una tragedia".