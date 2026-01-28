Ariano: "Siamo da ieri mattina senz'acqua nelle nostre case, cosa è successo?" L'appello degli abitanti di contrada Foresta

"Siamo da ieri mattina senz'acqua e nessuno sa darci una spiegazione. Qualcuno può darci qualche notizia in merito?"

L'appello alla nostra redazione arriva dagli abitanti di contrada Foresta ad Ariano Irpino. "Siamo diverse famiglie, ci sono persone anziane, bambini, ammalati.

Ci siamo ritrovati improvvisamente con i rubinetti a secco e relativi problemi agli impianti di riscaldamento in pieno inverno. Abbiamo provato invano a contattare l'alto calore. Al momento non sappiamo nulla di nulla. Ci sono altre contrade nella stessa situazione? C’è stato un guasto? Chi ci può dare informazioni in merito?"

Andiamo sul sito dell'alto calore per verificare se vi comunicazioni in merito ma nulla. L'unica più recente è questa e non riguarda il territorio arianese:

Guasto del 27 gennaio 2026 a Pietrastornina, Sant’Angelo A Scala, Summonte e Roccabascerana

Alto calore servizi spa comunica che a causa di un guasto verificatosi sulla condotta adduttrice, nel territorio tra i Comuni di Summonte e Pietrastornina, è sospesa l’erogazione idrica a Pietrastornina, Sant’Angelo A Scala, Summonte e Roccabascerana. I lavori di riparazione sono in corso. Il ripristino è previsto alle ore 16:00.

Al fine di consentire il normale approvvigionamento per la giornata di domani si rende necessaria la chiusura a dell’erogazione idrica ai sopracitati Comuni dalle ore 22:00 di oggi 27 gennaio alle ore 06:00 di mercoledì 28.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente numero verde 800954430, sempre attivo.

Altro al momento non è dato sapere. A contrada Foresta, gli abitanti attendono una risposta urgente! Una squadra dovrebbe giungere oggi sul posto per effettuare le verifiche necessarie.