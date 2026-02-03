Atripalda piange Mario, Apple Pie: sarai sempre nei nostri cuori I componenti di Apple Pie: La sua assenza lascia un vuoto immenso difficile anche solo da raccontare

"Da quando abbiamo appreso la notizia, circa una settimana fa, i nostri sentimenti sono stati un mix di incredulità e paura: un dolore muto davanti a qualcosa che non avremmo mai voluto immaginare. Abbiamo scelto il silenzio, per rispetto di questo momento così difficile per la famiglia di Mario e per tutti gli amici che gli hanno voluto bene e che continueranno a volergliene". Così i componenti di Apple Pie Avellino ricordano Mario Barretta morto la scorsa settimana. Il giovanissimo di Atripalda viene ricordato con affetto e amore da tanti. Sui social in questi giorni si è scatenata una commovente ondata di cordoglio.

La commozione sui social

"Possiamo dire, con il cuore spezzato, che Mario era troppo giovane per andare via da questa terra. Aveva ancora tanti sogni da inseguire, obiettivi da raggiungere, vita da vivere e amore da donare - spiegano i referenti di Apple Pie -. La sua assenza lascia un vuoto immenso, difficile anche solo da raccontare. Ricordiamo con particolare emozione quando, nel 2019, organizzammo il Pride ad Atripalda: Mario era felicissimo, ci sostenne con entusiasmo, diede grande visibilità all’evento e invitò quante più persone possibile a partecipare, anche se in quel periodo era lontano dai suoi luoghi d’origine. Era il suo modo di esserci, di sostenere, di amare la sua terra e le persone che la vivono. Quest’anno, quasi come un segno, il caso ha voluto che tornassimo a essere a giugno proprio lì, nella sua terra. Al Pride sfilerà con noi: saremo le sue gambe, le sue braccia e i suoi pensieri. Il suo sorriso, la sua gentilezza e tutto ciò che è stato continueranno a vivere attraverso la sua gente.