Avellino: "Valori militari nel contesto attuale"

"Valori militari nel contesto attuale": è il tema dell'incontro che si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10:30 al circolo della stampa al corso Vittorio Emanuele di Avellino.
Ne discutono il generale Diego Paulet, presidente nazionale Anacomi, l'avvocato Antonio Della Porta presidente provinciale Anacomi, sezione Avellino, Leone Melillo Università degli studi di Napoli "Parthenope".
Lungo l'elenco dei presenti: Enrique Del Percio, magnifico Rettore dell'Università di San Isidro, Pasquale Picone questore di Avellino, Arturo Aiello arcivescovo di Avellino, Gianfranco Rotondi vice presidente della XIV commissione, politiche dell'unione europea, colonnello Leonardo Erre comandante provinciale guardia di finanza Avellino, colonnello Angelo Zizo comandante provinciale carabinieri di Avellino, Toni Ricciardi vicepresidente gruppo Pd alla camera dei deputati, colonnello Bruno Pacetti comandante 232° Rgt Avellino, Sergio Rastrelli segretario commissione giustizia senato della repubblica,Rossana Riflesso
prefetto di Avellino, Giuliana Perrotta commissario prefettizio comune di Avellino, Fabio Benigni presidente consiglio dell'ordine svvocati Avellino, Lucio Molinari Agimi procuratore capo del tribunale miliare di Napoli, Tommaso Delli Paoli presidente "Donatorinati " Polizia di Stato, colonnello Armando Sullo capo servizio Amministrativo 232° RGT Avellino, Ten. Colonnello Biagio Abbate Scuola di Commissariato Esercito, Dott. Stefano Sartorio presidente croce rossa italiana di Avellino, Massimo Dente presidente misericordia di Avellino, Alberto De Matteis presidente Rotary club Avellino, Mauro Napolitano presidente pro loco Avellino. Modera il convegno Gianluca Amatucci.