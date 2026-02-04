Ariano: il Putipù non verrà smantellato ma riqualificato nel centro storico Disposta la demolizione delle vecche strutture fatiscenti accanto al boschetto Pasteni

Nei prossimi giorni inizieranno le attività di demolizione dell’edificio adibito a dispensario in località Pasteni in prossimità del famoso boschetto di cui ci ce ne siamo spessi occupato per i ripetuti episodi di inciviltà. Leggi qui.

L’edificio realizzato negli anni ’60 è stato adibito negli ultimi anni a sede storica del centro culturale musicale “Putipù”, sede degli Scout e della Croce Rossa Italiana.

La bella notizia che restituisce chiarezza alle polemiche delle ultime ore:

Il “Putipù” sarà riallestito nelle prossime settimane nei locali del palazzo degli uffici, un tempo adibito a sportello dell’Informagiovani su via tribunali. E' una nuova luce che si accenderà nell'isola pedonale di via tribunali, dove esistono già diversi locali di qualità gestiti da giovani, compreso via Marconi. E' la notizia è stata accolta con soddisfazione soprattutto dai vari gestori.

Gli Scout sono stati ospitati nei locali dell’ex associazione Vita presso il palazzo Asl e la croce rossa presso il Palasport di Ariano.

L'Informagiovani, invece, avrà una nuova veste: sarà dotato di un network che consente di mettere in rete giovani e imprese, oltre un consulente di misure come Resto al Sud. Lo sportello sarà settimanale oltre che appuntamenti tematici

Al posto del dispensario sorgerà l’asilo nido Montessoriano, finanziato Fondi Pnrr, missione 4, istruzione e ricerca, componente 1, Investimento 1.1

Grazia Vallone, vice sindaca, assessora all’istruzione e all’urbanistica afferma che la scelta di dotare il centro storico di un asilo nido montessoriano nasce dall’esigenza primaria di qualificare un’area, quella del “Boschetto”, luogo riconosciuto dalle giovani generazioni come centro di aggregazione pertinente al polo scolastico rappresentato dalla scuola primaria e dell’infanzia e dal liceo.

Il costruendo asilo completa l’offerta formativa della rete scolastica e offre l’opportunità di amplificare la capacità di attrazione delle scuole come nucleo di sviluppo urbano di primo livello e appetibile anche per le comunità del comprensorio di Ariano.