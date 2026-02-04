E' luce fu in contrada Maddalena ad Ariano: caso risolto La lettera di Mario Scaperrotta: "Grazie Ottopagine per averci dato voce"

"Dobbiamo dare voce soprattutto a chi vive in un "vallone", a chi non ha in alcun modo la possibilità di farsi sentire - ebbe a dire il nostro editore Oreste Vigorito in una riunione di redazione - questa deve essere la missione di un giornalista".

Ed è con soddisfazione che oggi leggiamo il messaggio inviatoci da Mario Scaperrotta da località Maddalena ad Ariano Irpino.

"Non sono bastate oltre 50 telefonate al numero verde per chiedere un intervento di riparazione ad un lampione a cui tra l'altro è collegata anche la cappella di Gesù Cristo. Non è bastato sottolineare la necessità urgente legata alla presenza di un'anziana quasi 90enne in difficoltà. E' bastato un solo articolo di Ottopagine alle 23.14 di lunedì 2 febbraio 2026 (eccolo qui), per venirne a capo. Da ieri mattina la pubblica illuminazione è stata ripristinata. L'impresa addetta alla manutenzione è giunta finalmente sul posto. Qualcuno si è ricordato che esistiamo anche noi. E tutto questo grazie a voi che ci avete dato voce".

A disporre l'intervento ieri mattina è stato l'assessore Toni La Braca, di concerto con il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella.

Gli abitanti avevano ragione. La nostra missione continuerà al fine di dare voce a chi non ha voce!