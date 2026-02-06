Flotilla, Croatti (M5S): "Tenere alta l'attenzione su Gaza" "L'esperienza? Vissuta con il principio di raggiungere Gaza per gli aiuti umanitari"

"C'è bisogno di informazione, di tenere alta l'attenzione ed è quello che stiamo vivendo qui, occorre tanto su questa tema": così il senatore e portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, nel racconto della sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla. Convegno e dibattito nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo. "C'è stata una conferenza stampa a Johannesburg sulla Global Sumud Flotilla, si parla in primavera di una nuova missione con 350 persone e oltre 150 barche che si attiveranno. - ha spiegato Croatti - Il 24 febbraio ci sarà un'altra grande conferenza a Bruxelles su questa tema. È fondamentale tenere l'alta l'attenzione su quello che sta succedendo in quella terra e negli scenari in tutto il mondo. L'esperienza sulla Flotilla? Sono stati momenti molto complessi e difficili, ma c'è stato un principio fondamentale, quello di raggiungere la popolazione di Gaza, portare gli aiuti umanitari e rompere quello che è un assedio illegale su acque internazionali. Ha portato della speranza e tutti quelli che sono gli aiuti umanitari vengono filtrati dal Governo israeliano. Abbiamo il dovere di tenere alta l'attenzione e di portare gli aiuti in quella terra, terra che continua a essere bombardata, priva di informazione".