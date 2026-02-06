Comunali: "Il tempo stringe, Avellino ha bisogno di un campo largo coeso" L'appello del Movimento Cinque Stelle Avellino

Verso il voto ad Avellino con il nodo da sciogliere del campo largo nel centrosinistra. Mentre il Pd è alle prese con la vigilia di un congresso e resta in attesa dell'arrivo del segretario regionale Piero De Luca per trovare l'intesa sul nome unico, il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto, per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali. "Il tempo stringe e rende non più procastinabile l’avvio di una iniziativa tesa a realizzare il progetto di rilancio della città di Avellino. Facciamo appello alle stesse forze che hanno consentito al Presidente Roberto Fico di battere destre e civismi, aprendo in Regione Campania una nuova fase di dinamismo democratico con l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori nelle scelte politiche ed amministrative, attraverso un ascolto profondo e puntuale dei cittadini. Avellino ha bisogno di un campo largo serio, coeso, unito e propositivo capace di generare una visione che proietti la città nel prossimo decennio tra modernità e sviluppo.". Così i referenti territoriali invocano la discussione e alleanza in vista del voto ad Avellino.