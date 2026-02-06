Comunali: "Il tempo stringe, Avellino ha bisogno di un campo largo coeso"

Verso il voto ad Avellino con il nodo da sciogliere del campo largo nel centrosinistra. Mentre il Pd è alle prese con la vigilia di un congresso e resta in attesa dell'arrivo del segretario regionale Piero De Luca per trovare l'intesa sul nome unico, il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto, per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali. "Il tempo stringe e rende non più procastinabile l’avvio di una iniziativa tesa a realizzare il progetto di rilancio della città di Avellino. Facciamo appello alle stesse forze che hanno consentito al Presidente Roberto Fico di battere destre e civismi, aprendo in Regione Campania una nuova fase di dinamismo democratico con l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori nelle scelte politiche ed amministrative, attraverso un ascolto profondo e puntuale dei cittadini. Avellino ha bisogno di un campo largo serio, coeso, unito e propositivo capace di generare una visione che proietti la città nel prossimo decennio tra modernità e sviluppo.". Così i referenti territoriali invocano la discussione e alleanza in vista del voto ad Avellino.
