Da Grottaminarda alle Olimpiadi: Ivana Tedofora alla Milano-Cortina Ivana, studentessa in Economia alla Bocconi, orgoglio irpino

Grottaminarda presente, attraverso la studentessa Ivana De Luca, alla Milano-Cortina 2026: la 21enne ha portato la Torcia Olimpica a Milano, in uno degli ultimi tratti del lungo tragitto di 63 giorni, prima dell'arrivo allo Stadio San Siro per la straordinaria cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici. Tra l'altro in un tratto in cui hanno partecipato come Tedofori numerosi personaggi famosi.

«É stato per me un mix di emozioni, stringere la Torcia Olimpica tra le mani mi ha fatto sentire "importante", di far parte di un evento storico – spiega la studentessa – ho percorso una tragitto brevissimo, di soli 200 metri, ma è bastato per sentire tutta l'energia di un qualcosa di grande in cui trionfano i valori dello sport».

Ivana, studentessa in Economia alla Bocconi, nuotatrice, premiata alle Olimpiadi della Matematica e vincitrice del Premio "Aldo Morelli", avrebbe dovuto portare la Torcia il 28 dicembre in un tratto tra Benevento e Potenza, poi, pochi giorni prima, il cambio di programma.

Ma Grottaminarda può vantare altri tre Tedofori: lo studente di matematica applicata Stefano Giannuzzi, il docente di scienze motorie e missionario in Africa, Mario Altavilla, che hanno portato la Torcia Olimpica nel tratto di Avellino il 28 dicembre ed il Presidente della Proloco di Grottaminarda, Alfonso Cappuccio, che ha portato la Torcia Olimpica nel tratto tra Salerno e Pompei il 22 dicembre.

Ancora una volta l'Amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera esprime il suo orgoglio per la voglia di partecipare, di essere parte integrante della società e per l'amore verso lo sport che questi cittadini di Grottaminarda mostrano, facendo elevare il nome dell'interà comunità.