LIVE | Monza-Avellino: le formazioni ufficiali, titolari Enrici e Le Borgne La sfida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie B

Il match Monza-Avellino

0' - Panchina per Palmiero, reduce da un affaticamento muscolare: dentro Le Borgne, al debutto, dal primo minuto. Enrici vince il ballottaggio su Cancellotti per il ruolo di terzo a destra nella linea difensiva. C'è Besaggio al posto dell'infortunato Sounas, non convocato al pari di Izzo, Kumi e Favilli. In attacco c'è la coppia Biasci-Patierno. Novità nella designazione arbitrale: il quarto ufficiale è Colaninno.

Il tabellino

Serie B

Ventitreesima Giornata

Monza-Avellino

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani, Mota. All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Cutrone, Forson, Keita Balde, Colombo, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Le Borgne, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Palmiero, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Cancellotti, Milani, Insigne

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Niedda e Pressato

Quarto ufficiale: Colaninno

VAR e AVAR: Di Paolo e Volpi