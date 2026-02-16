Dramma a Montemiletto: 49enne trovato morto in camera da letto A lanciare l'allarme i familiari, inutili i soccorsi

La comunità di Montemiletto è sotto choc per la morte di un 49enne, trovato senza vita all'interno della sua abitazione, in viale degli Astronauti. Dolore e cordoglio nel piccolo comune in provincia di Avellino, per il tragico decesso. Il dramma è avvenuto nella serata di ieri e sono stati i familiari a lanciare l'allarme.

L'uomo trovato senza vita

Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il 49enne, A. F. le sue iniziali, è stato rinvenuto nella sua camera da letto. Secondo quanto ricostruito pare che la porta dell'abitazione fosse stata chiusa a chiave. Sul corpo del 49enne non sarebbero stati accertati segni di violenza: si ipotizza la morte per cause natulari, forse un malore. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, come da procedura. La salma è a disposizione della Procura della Repubblica per l'eventuale esame autoptico. In paese la notizia del decesso si è rapidamente diffusa, scatenando comprensibile dolore e sconcerto.