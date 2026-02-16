Avellino: esonerato Biancolino, ora il nuovo tecnico Esonerati anche Riccio, Ametrano, Vincenzo Biancolino e Santangelo

È ufficiale l'esonero di Raffaele Biancolino da parte dell'US Avellino. Il club irpino ha comunicato "di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra. - si legge nella nota diffusa dalla società biancoverde - Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio e i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo". Resta, quindi, il preparatore dei portieri Pasquale Visconti, i preparatore atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo, il collaboratore tecnico Davide Santeramo e il match analyst Massimo Foria. "Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)". L'Avellino definirà nelle prossime ore la nuova guida tecnica con Luca D'Angelo in pole tra i rumors per la panchina.