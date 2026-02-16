Ariano: rompe finestra entra in casa e picchia e minaccia l'ex moglie: arrestato Arrestato in flagranza di reato un 50enne

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno hanno arrestato, in flagranza del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, un 50enne della provincia di Foggia, già noto alle Forze dell’Ordine per analoga tipologia di reato. È accaduto ad Ariano Irpino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex moglie e, dopo aver infranto una finestra, avrebbe minacciato e percosso la donna all’interno dell’appartamento.

La chiamata al 112

La vittima è tuttavia riuscita a contattare telefonicamente un familiare, che ha immediatamente allertato il “112”. L’operatore ha quindi preso contatto con la donna e, udendo la voce dell’uomo che chiedeva con insistenza chi fosse l’interlocutore, per non insospettirlo si è qualificato come corriere, invitando la vittima a raggiungere la stazione ferroviaria di Ariano Irpino per la consegna di un pacco.

La ricostruzione

Nel contempo veniva allertato un equipaggio già impegnato in servizio di perlustrazione in zona. Senza interrompere la conversazione con l’operatore del “112”, la donna è salita a bordo dell’autovettura guidata dall’ex marito, dirigendosi verso il luogo concordato, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno bloccato e arrestato l’uomo, mettendo in sicurezza la vittima.

Alla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, è quindi scattato l’arresto del 50enne. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita, che ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.