Truffe a raffica a Volturara: "Non aprite la porta a sconosciuti non date soldi L'avviso, nuovi casi in paese

Truffe a raffica in Irpinia, nuovi casi a Volturara Irpina. A dare l'allarme il Comune che avvisa: Cari concittadini, aiamo purtroppo costretti a comunicarvi che, anche nella giornata di oggi, si sono registrati nuovi episodi di truffa ai danni di alcuni nostri residenti. Questi vili episodi stanno interessando non solo Volturara, ma anche diversi comuni limitrofi ormai da diversi giorni.

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA.

Vi chiediamo di prestare la massima attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni già fornite:

NON APRITE LA PORTA a sconosciuti, anche se si presentano con modi gentili o sembrano persone autorevoli.

NON CONSEGNATE MAI DENARO, gioielli o altri beni. Ricordate che nessuna forza dell'ordine, ente pubblico o azienda di servizi chiede pagamenti in contanti o ritiro di oggetti di valore a domicilio.

NON FIDATEVI di telefonate allarmanti che riguardano incidenti a parenti o problemi legali imminenti: è la tecnica più usata per colpire i nostri affetti più cari.

COSA FARE?

Al minimo sospetto, o se ricevete visite o telefonate anomale, non esitate: contattate immediatamente i Carabinieri (112) o le autorità locali. Proteggiamo i nostri anziani e le persone più vulnerabili informandoli di quanto sta accadendo. La collaborazione di tutti è fondamentale per fermare questi malintenzionati"