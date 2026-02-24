Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina: anche l'irpina Freda nello staff Da Monteverde, fisioterapista sfarà parte dello staff sanitario impegnato durante la manifestazione

Da Monteverde ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: è questo il prestigioso traguardo raggiunto dalla Dott.ssa Carmela Freda, fisioterapista originaria di un piccolo centro irpino, che sarà presente all’inaugurazione e farà parte dello staff sanitario impegnato durante la manifestazione.

Una telefonata arrivata alla fine di novembre ha ufficializzato la sua convocazione: la Dott.ssa Carmela è infatti tra le poche professioniste selezionate nello staff dei fisioterapisti che opereranno a Milano per tutta la durata dei Giochi. Un incarico di grande responsabilità, con l’auspicio di dover intervenire il meno possibile, ma con la consapevolezza che, insieme ad altri professionisti, dovrà farsi trovare pronta a gestire ogni eventuale emergenza medica che possa coinvolgere gli atleti in gara.

La Dott.ssa Carmela Freda esercita la professione sul territorio irpino ed è dipendente della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi, una delle strutture di eccellenza del territorio nel campo della riabilitazione, riconosciuta per l’elevata qualità dei servizi sanitari e riabilitativi erogati a pazienti con diverse esigenze cliniche. È inoltre fisioterapista ufficiale della Dinamo Monteverde, la squadra del suo amato paese.

Un risultato brillante, frutto di impegno, competenza e determinazione: qualche mese fa ha partecipato al bando predisposto dal Comitato organizzatore dei Giochi ed è stata scelta tra centinaia di candidati. La selezione si è poi conclusa con successo dopo il colloquio sostenuto a Milano, che le ha consentito di entrare a far parte dello staff.

Laureata presso l’Sapienza Università di Roma nel 2020, in piena emergenza Covid, Carmela ha continuato a investire nella propria formazione, partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e frequentando, nell’anno accademico 2023/2024, un master in fisioterapia in ambito sportivo a Milano.

Carmela ringrazia i suoi genitori, Domenico e Filomena, suo fratello Donato e il suo fidanzato Alberto per averle dato la possibilità di raggiungere questo importante traguardo, sostenendola con fiducia, sacrificio e incoraggiamento in ogni fase del suo percorso formativo e professionale. Un ringraziamento speciale va inoltre al dottor Biagio Campana, responsabile medico del Polo Riabilitativo “Don Carlo Gnocchi”, e alla coordinatrice dei fisioterapisti, la Dott.ssa Rita Mosca, per la loro grande disponibilità e per averle permesso di essere presente a questo prestigioso evento di Milano.

Per la comunità dell’Alta Irpinia e per la sua Monteverde si tratta di un motivo di grande orgoglio: il percorso di Carmela dimostra come passione, sacrificio e determinazione possano portare lontano, trasformando i sogni coltivati in un piccolo paese in traguardi di respiro internazionale.