Manduzio: "Un progetto sociale di grande rilevanza per le aree interne" "Il lavoro non è solo reddito, è autonomia, autodeterminazione, riconoscimento sociale"

"Restartdonna Aps è un progetto sociale di grande rilevanza per Ariano Irpino e l’intero territorio. La folta partecipazione di pubblico all’evento di domenica scorsa e la qualità degli interventi hanno dimostrato che il tema dell’identità femminile e delle pari opportunità in ambito lavorativo è tutt’altro che marginale".

Lo afferma con cinvinzione Raffaela Manduzio, da sempre particolarmente attenta e sensibile ai temi che riguardano l'universo femminile.

"Il divario salariale, la precarietà lavorativa, il peso sproporzionato del lavoro di cura non retribuito sono fattori che incidono concretamente sulla libertà e sull’autonomia delle donne.

Per questo è fondamentale sottolineare il valore che il lavoro può assumere nella costruzione di una nuova, profonda e rinnovata identità dell’essere femminile. Il lavoro non è solo reddito, è autonomia, autodeterminazione, riconoscimento sociale.

È la condizione che consente alle donne di non dipendere, di progettare il proprio futuro con dignità. Solo intervenendo anche sulla disuguaglianza economica, che è una delle radici strutturali della violenza di genere, possiamo davvero sradicare questo fenomeno dal punto di vista culturale.

La violenza non nasce nel vuoto, cresce dove c’è squilibrio di potere, dipendenza economica, marginalizzazione.

Ridurre questi divari significa agire in profondità. Il cambiamento culturale è possibile, ma richiede impegno costante, responsabilità collettiva e scelte politiche coraggiose".