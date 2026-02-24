Ariano: "Poveri noi dimenticati da Dio e dagli uomini in contrada Montagna" Si salvi chi può tra buche e dissesti: il calvario degli abitanti

Ci sono strade dimenticate da "Dio e dagli uomini", come se non appartenessero a nessuno sulla faccia della terra.

Ne abbiamo visitate tante nei nostri viaggi reportage, Pignatale, Creta, Anselice (quest'ultima interessata da un finanziamwnto di 499.000 euro per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità) e tante altre disseminate in un territorio tra i più estesi in Italia.

E tra queste c'è contrada Montagna, dove si riesce a raggiungere le abitazioni solo grazie a qualche intervento di fortuna realizzato a spese dei residenti. L'ingresso dalla strada provinciale 11 a sua volta dissestata è segnalato da un nastro volante bianco rosso. Non vi è nessuna tabella o barriera di protezione.

Incamminarsi verso le varie abitazioni è una vera e propria odissea, soprattutto di notte o in condizioni meteo avverse. Si salvi chi può tra buche e dissesti. Ne sanno qualcosa le auto dei residenti, continuamente danneggiate.

Viene rivolto un appello al comune, amministrazione comunale (maggioranza e minoranza", area tecnica, settore viabilità, polizia municipale, polizia rurale ad effettuare un sopralluogo urgente in contrada Montagna. "Esistiamo anche noi nello stradario comunale e non soltanto nei periodi di campagna elettorale".