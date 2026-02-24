Un gesto d'altri tempi: quando le divise hanno un cuore e un animo nobile La polizia riporta a casa un'anziana, allontanatasi in vestaglia ad Ariano Irpino

Ci sono gesti, immagini, attimi, più potenti delle parole, più efficaci di un pronto intervento. E in questo scatto reale che vedete allegato all'articolo è impressa tutta la tenerezza e l'umanità di un operatore della pubblica sicurezza, di un poliziotto, che come farebbe un nipote prende dolcemente sotto braccio una anziana che ha perso la via di casa, e con modi cordiali, insoliti nei tempi cupi che stiamo vivendo, la riporta verso la destinazione che ha perso di vista.

E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi in Campania, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Le sirene della volante della polizia avevano fatto temere il peggio in un primo momento lungo la statale 90 delle puglie in direzione Cardito. Ma questa volta si è trattato di un gesto a tutto cuore.

A contattare il 113 è stata una donna, preoccupata per l'allontanamento della madre da casa, in vestaglia. I due poliziotti in servizio, l'hanno intercettata nei pressi di un'area di servizio, mentre si dirigeva, disorientata e confusa tra le auto in transito.

Il poliziotto l'ha rassicurata e riportata a casa. Una camminata lenta, a piedi con la volante al seguito a passo d'uomo. Una scena commovente che hanno assistito nel traffico diversi automobilisti. Senza dubbio l'immagine più bella e significativa di questo martedì 24 febbraio 2026. Una storia a lieto fine. Il dirigente del commissariato arianese Giulio Masini, che ha informato della vicenda il questore Pasquale Picone, si è complimentato con i suoi uomini per il tempestivo e provvidenziale intervento.