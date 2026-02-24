Avellino: come cambia la settimana verso il tour de force Ripartenza immediata, ore di riposo, poi la ripresa verso tre match ravvicinati

Ripresa immediata nel day after di Reggiana-Avellino, poi una giornata di riposo prima dei ritmi serrati verso il match in programma sabato (ore 19.30), il derby contro la Juve Stabia. È stato un martedì di relax per i lupi. Davide Ballardini ha optato per un lunedì di scarico a poche ore dal pari in Emilia e per alcune ore di riposo vero e proprio. Inizierà poi un tour de force per l'Avellino che sabato ospiterà le vespe, che martedì 3 alle 20 sarà di scena al "Penzo" per sfidare il Venezia e che poi sabato 7 alle 15 affronterà il Padova al "Partenio-Lombardi" nel primo di quattro match consecutivi da scontro diretto in chiave salvezza. Quanto chiaro dal match con la Reggiana è diventato ufficiale con i provvedimenti del giudice sportivo. Quinto giallo in campionato per Dimitrios Sounas che salterà Avellino-Juve Stabia. Dalle prossime ore Ballardini valuterà la miglior soluzione per il centrocampo con Michele Besaggio pronto dal primo minuto. Restano quattro biancoverdi in diffida: Cosimo Patierno, Luca Palmiero, Tommaso Cancellotti e Martin Palumbo. Quarto giallo in campionato anche per Alessandro Gabrielloni in casa Juve Stabia. Ammonizione e ammenda con diffida per Alessio Cacciamani "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversari": si legge nel comunicato della Lega B. Squalifica di due giornate per Amedeo Petrazzuolo, allenatore dei portieri delle vespe "per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria appoggiandogli una mano sul volto". Clicca qui per i provvedimenti del giudice sportivo.