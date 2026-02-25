Ariano protagonista al convegno internazionale sulla malattia renale diabetica Il meeting è organizzato dal direttore scientifico di Biogem Giovambattista Capasso

Il diabete rappresenta una patologia largamente diffusa con gravi complicazioni a livello di diversi organi. Tra le complicanze più importanti spiccano quelle renali. Basti pensare che circa il 40% dei pazienti che necessitano di terapia dialitica sono diabetici.

Fino a pochi anni orsono non esistevano farmaci in grado di curare le complicanze renali del diabete, per cui il ricorso alla dialisi era la norma. Oggi, invece, esiste una nuova serie di terapie che possono ritardare ed in alcuni casi annullare la necessità del ricorso alla terapia dialitica.

Di questo e di tante altre cose si parlerà durante il congresso internazionale di diabetologia in programma a Napoli dal 25 al 28 febbraio 2026.

Il meeting è organizzato dal direttore scientifico di Biogem Giovambattista Capasso, insieme al dottore Silvio Settembrini.

In particolare, nell’ambito del congresso Capasso ha organizzato il secondo convegno internazionale sulla malattia renale diabetica, dal titolo: ‘Nuove frontiere nella malattia renale diabetica: dai meccanismi alla cura del paziente’.

Venerdì 27 febbraio, dalle 9.00 alle 18.15, interverranno alcuni tra i massimi esperti mondiali di patologie renali, diabete e rispettive correlazioni.

Il convegno si svolge con il patrocino di Biogem diretto da Ortensio Zecchino e dell’Era (European Renal Association) che sarà rappresentata dall’attuale presidente, Roser Torra, a cui sarà affidata la lettura magistrale che chiuderà il congresso.

Oltre a Capasso, parteciperanno al convegno molti componenti dell’Unità di Nefrologa e Dialisi dell’Università di Napoli L. Vanvitelli legata a Biogem da una forte collaborazione clinico-scientifica che dura da diversi anni. Tra gli altri, saranno presenti Francesco Trepiccione, responsabile della sezione di Nefrologia di Biogem, e Alessandra Perna, Miriam Zacchia, Mariadelina Simeoni e Giovanna Capolongo.

La presenza di Vincenzo Carafa, co-responsabile del laboratorio di epigenetica di Biogem, conferma come l’istituto irpino sia in prima linea nella ricerca internazionale per lo studio degli effetti della malattia diabetica sulla funzione renale.