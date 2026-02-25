Agricoltori irpini a Roma: "Facciamo sentire la voce delle nostre terre"

Uniagri e il comitato agricoltori avellinesi annunciano l’organizzazione di un pullman per partecipare alla Mobilitazione Nazionale promossa dal Coapi (Coordinamento agricoltori e pescatori italiani), in programma a Roma venerdì 7 marzo 2026.
Sotto lo slogan “Il cibo non è una merce”, agricoltori, pescatori e cittadini si ritroveranno nella Capitale per un corteo e un presidio che vedrà trattori, barche e cittadini schierati nel cuore della città.
Per agevolare la partecipazione dalla provincia di Avellino e dalle aree limitrofe lungo il percorso, è stato predisposto un servizio pullman con le seguenti tappe e orari:
Flumeri: ore 06:00 (nei pressi della Pasticceria Delizia);
Avellino Ovest: ore 06:45;
Capua (casello): ore 07:30.
La quota di partecipazione per il pullman è di €25,00.
La mobilitazione nasce da una crisi profonda che colpisce le piccole e medie imprese produttive, le comunità rurali e i consumatori. Tra le richieste principali figurano:
Stato di crisi socio-economica: misure straordinarie per salvare il tessuto produttivo italiano.
No all’accordo UE–Mercosur: rifiuto di un modello di libero scambio che penalizza il lavoro agricolo nazionale.
Sovranità alimentare e trasparenza: garanzia di un prezzo giusto per chi produce e trasparenza totale in etichetta per i cittadini.
Il 7 marzo rappresenta un momento decisivo per far sentire la voce dei territori e delle aree interne. Difendere l’agricoltura significa difendere il lavoro, la salute e il futuro delle nostre comunità.
È il momento di esserci. È il momento di alzare la testa. È il momento di far sentire la voce delle nostre terre.
L'appello:
Invitiamo con forza agricoltori, lavoratori, famiglie e cittadini a partecipare numerosi alla mobilitazione del 7 marzo: solo uniti possiamo difendere la dignità del lavoro agricolo, la qualità del nostro cibo e il futuro delle nuove generazioni. Roma ci aspetta. Non restare a guardare: partecipa.