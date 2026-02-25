Elezioni a Monteforte: "La verità emerge, il tempo è galantuomo" La nota del gruppo consiliare "Scegliamo Monteforte", in seguito alla decisione del Tar

Riceviamo e pubbichiamo la nota del gruppo consiliare "Scegliamo Monteforte", in seguito alla decisione del Tar.

"Oggi non accogliamo solo una decisione tecnica, ma la conferma politica e legale di quanto avevamo denunciato nell’immediato post-voto. I dubbi che avevamo sollevato e che per mesi sono stati derubricati come sterili lamentele si rivelano oggi fondati e necessari.



Un successo della Legalità



Il nostro più profondo plauso va agli avvocati Lentini, Rocco e Polzone. Professionisti d’eccellenza che ci hanno rappresentato con fermezza e competenza. Abbiamo sempre riposto la massima fiducia nella Giustizia e nel lavoro dei nostri legali, che in udienza si sono strenuamente opposti a ogni tentativo di opacità, difendendo il diritto alla trasparenza contro ogni tatticismo volto a evitare la verifica dei fatti.



Altro che “Prassi”: La Maschera è Caduta



Troviamo quasi paradossali le dichiarazioni nelle quali si tenta di sminuire l’accaduto parlando di “normale prassi amministrativa” o di “semplice riconteggio”.



La realtà è un’altra: se tutto fosse stato regolare, non ci sarebbe stato bisogno di una battaglia legale. Etichettare come “routine” un intervento della magistratura è un insulto all’intelligenza dei cittadini e un goffo tentativo di nascondere il nervosismo di chi vede vacillare il proprio castello di certezze.



Non permetteremo che gravi anomalie elettorali vengano camuffate da burocrazia ordinaria. La democrazia non è una “prassi”, è sostanza.



Il Nostro Impegno Continua



Mentre altri si arrampicano sugli specchi nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile, noi continueremo a svolgere con ancora più vigore il nostro ruolo in Consiglio Comunale.

Saremo i custodi della legalità e la voce di chi pretende chiarezza, vigilando su ogni atto e portando avanti le istanze dei cittadini con la schiena dritta".