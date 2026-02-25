Avellino, danneggia le auto e ferisce gli agenti: convalidato l'arresto Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come chiesto dal pm in aula

di Paola Iandolo

Il Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ha convalidato l’arresto del trentaseienne di Monteforte Irpino resosi autore due giorni fa, del danneggiamento di diciassette autovetture parcheggiate in una traversa tra Via Roma e Viale Italia e - all’arrivo di una volante della Polizia - del ferimento di due agenti dopo una rocambolesca e pericolosa fuga lungo l'isola pedonale del Corso Vittorio Emanuele con la sua vettura.

A bloccarlo dopo un inseguimento di circa un chilometro gli agenti della Questura di Avellino. Al termine dell’udienza di convalida, celebrata stamattina in Tribunale, il trentaseienne, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato. Il Gip ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, ma come chiesto dalla difesa dovrebbero essere scontati in una struttura di cura.