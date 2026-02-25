Sabino Morano lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale in Campania La conferenza domani, alle ore 15:00, presso l’Holiday Inn Napoli - Centro Direzionale

Sabino Morano lascia ufficialmente la Lega e aderisce, insieme agli altri comitati provinciali, a Futuro Nazionale in Campania. Il responsabile del Team Vannacci in Irpinia, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, abbandona il Carroccio dove alla guida dei leghisti avellinesi è stato nominato Luigi Barone.

E domani, alle ore 15:00, presso l’Holiday Inn Napoli - Centro Direzionale (Centro Direzionale – Isola E6, Via Domenico Aulisio, 80143 Napoli), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei comitati di Futuro Nazionale in Campania. Insieme a Morano, anche Eugenio Musto, ormai ex responsabile della sezione famiglia della Lega irpina.



All’incontro sarà presente l’Onorevole Rossano Sasso, fondatore del movimento Futuro Nazionale. Nel corso della conferenza verranno illustrati gli obiettivi e le prossime iniziative del movimento nella regione.